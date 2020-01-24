新冠疫苗｜港府將設機制監察疫苗不良反應　考慮最高危者、院舍長者優先接種 (22:43)

政府今日（23日）公布有關新型冠狀病毒疫苗接種計劃的最新進展，政府發言人表示，沒有定下何時為多少人口接種的目標，又強調會公開資料讓市民做選擇，包括專家委員會的意見、藥廠提供的資料，以及接種後出現不良反應個案等。發言人亦稱，政府有機制監察疫苗不良反應，包括會透過醫護呈報，亦會主動抽查接種者的醫療紀錄，以大數據分析，了解接種者是否有副作用。
至於是否有煞停機制，疫苗接種計劃專責工作小組成員、衛生防護中心前總監曾浩輝表示，要分析不良反應是否與接種疫苗有關，再作評估。他舉例說，如接種後出現嚴重休克，或某些不良反應出現的頻率很高，可能與接種疫苗有關；但若只是個別一、兩宗個案，例如南韓早前的流感疫苗事件，則仍要評估是否與疫苗有關。
至於什麼群組可優先接種，曾浩輝表示具體仍要再研究，例如60歲以上不同年齡層長者的風險亦不同，會考慮是否優先照顧最高危者，亦會考慮是否先在院舍接種，因為可在短時間內為較多人接種。
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