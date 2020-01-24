新冠疫苗｜港府將設機制監察疫苗不良反應　考慮最高危者、院舍長者優先接種 (22:43)

至於是否有煞停機制，疫苗接種計劃專責工作小組成員、衛生防護中心前總監曾浩輝表示，要分析不良反應是否與接種疫苗有關，再作評估。他舉例說，如接種後出現嚴重休克，或某些不良反應出現的頻率很高，可能與接種疫苗有關；但若只是個別一、兩宗個案，例如南韓早前的流感疫苗事件，則仍要評估是否與疫苗有關。

至於什麼群組可優先接種，曾浩輝表示具體仍要再研究，例如60歲以上不同年齡層長者的風險亦不同，會考慮是否優先照顧最高危者，亦會考慮是否先在院舍接種，因為可在短時間內為較多人接種。

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