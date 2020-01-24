受沉降影響啟德商廈項目12月30日復工　屋宇署修訂項目沉降停工指標至29毫米 (22:21)

資料顯示，該項目由主席為劉鑾鴻的利福國際集團子公司以73.88億元投得，該地皮可發展兩幢高度相若的雙子塔式商廈。

政府表示，經考慮屋宇署、港鐵公司及機電署意見，以及註冊建築專業人士建議的緩解措施方案後，今日接納該發展項目的復工要求。政府稱，除現時已落實的緩解措施外，該項目的承建商會額外加裝回灌井，以加強在地庫結構建造工程期間對地下水位的控制，並加密量度監測沉降的次數至每周兩次；待完成地庫結構建造工程後，結構工程師會向屋宇署提交沉降的最新評估報告，並只有在屋宇署接納報告後，承建商方可拆除餘下的臨時支撐。

政府續稱，該項目的結構工程師及岩土工程師已進行全面工程分析，結果顯示，在該地盤附近的屯馬線一期鐵路隧道，其預計沉降幅度在29毫米內，有關沉降幅度對鐵路結構安全不會造成影響，因此屋宇署接納將屯馬線一期鐵路隧道受影響部分的預設停工沉降指標修訂為29毫米。

港鐵表示，同意使用新的停工指標，讓工程復工，並已要求承建商加強監測措施，以免影響鐵路營運安全。

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