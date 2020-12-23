龍發製藥太子爺認管有攻擊性武器判囚4個月　上訴刑期被駁回 (21:47)

上訴人韓碩（44歲）為龍發國際控股有限公司的董事總經理。案情指出，上訴人早上持斧頭及啤酒走在街上，引起警員注意。他在警誡下表示「之前幫忙清過路障，依家因為驚畀啲暴徒打我，所以我先帶呢把斧頭用嚟自衛」。原審裁判官黃士翔以7個半月為量刑起點，認罪扣減三分之一刑期，因上訴人背景良好減刑一個月，判他監禁4個月。

上訴方表示，原審裁判官提到案發在社運高峰期，涉案斧頭被人取去的風險很大，屬於判斷錯誤。惟法官在判辭指出，法庭可以根據被告的心理狀態判斷案情嚴重性，上訴人當日攜帶斧頭外出，有時用斧頭敲打欄杆，又將斧頭放在肩上，相信他有必要就會亮出斧頭，構成潛在風險。

上訴方又指出，原審裁判官沒有考慮上訴人清路障後遭黑衣人大吼大叫，當時只想履行「公民責任」避免他人受傷。法官在判辭反駁稱，涉案斧頭長約77厘米、刀片為12乘20厘米，屬致命武器，上訴人前往衝突現場，必定想過使用該斧頭；基於原審判刑恰當，法官駁回刑期上訴。

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