6人被控串謀暴動　辯方：用以指證信息非於控罪時間內發出　難證串謀意圖 (18:44)

6名被告依次為電競選手張浩輝（24歲）、學生胡凱富（22歲）、學生陳子斌（22歲）、女文員蘇美莉（26歲）、女學生李盈莉（18歲）及無業沈卓勤（25歲），各人被控在去年9月28日至10月1日串謀參與暴動，以及一項串謀參與非法集結的交替控罪。

辯方指出，控方稱陳子斌在社交平台Instagram，曾發信息給一個不知擁有者的帳戶，內容包括「你唔一定要拋，不過要識拋姐（啫）」、「我地就係想燒狗、燒死狗，燒車、燒爆車」等，惟該些信息是在去年9月21日發出，並非在控罪所指出的時間範圍內，更沒有證據指出接收訊息的帳戶屬於其他被告，或案發期間曾在大廈內出現的人。

另外，法官沈小民要求控辯雙方就「後見之明偏誤」（hindsight bias）提交書面陳辭，即法庭是否需要考慮去年10月1日後所發生的事。

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