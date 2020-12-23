新冠疫苗｜林鄭月娥：採購協議有藥廠免責條款　若港府不接受根本買不到 (19:46)

林鄭月娥今日（23日）在記者會公布新型冠狀病毒疫苗接種計劃的進展，她稱為了讓藥廠盡快出貨，採購疫苗的協議有訂明，如有人接種後出現不良反應，不會向藥廠追究。她說各地政府都與藥廠有類似協議，會向疫苗製造商提供免責權，若港府不接受有關免責條款，「根本買不到疫苗」。但她同時稱，疫苗製造商亦非絕對免責，如製造商涉及嚴重疏忽、欺詐或蓄意不當行為，將不能提出免責。
林鄭月娥亦稱，即將投入市面的疫苗經過嚴格的臨牀測試，本港専家會審視相關數據，以確保疫苗的安全性，市民毋須過於擔憂；但畢竟新冠病毒疫苗很新，而且研發時間大大壓縮，大規模接種中，可能會有接種者出現罕見或未能預見的嚴重不良反應。
她表示，若市民接種疫苗後不幸出現不良反應，可向食衛局呈報及尋求醫學協助，亦可申請港府的疫苗保障基金，取得經濟支援，但須經臨牀專家證明是因接種疫苗出現不良反應才能申請。
許樹昌：出現嚴重不良反應機率百萬分之一
有份出席記者會的中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，接種疫苗常見的反應，包括針口痛、微燒、頭痛，嚴重不良反應則包括出紅斑、舌頭及呼吸道水腫致呼吸困難，但情況相對罕見，而外國估計出現嚴重不良反應的機率為100萬分之一。他強調，疫苗須打兩針才有效，兩針期間「不能轉牌子」。
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