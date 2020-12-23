聯合醫院3病人初步確診新冠肺炎　曾入住可恩恤探訪紓緩治療病房 (17:45)

本港今日（23日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。醫管局總行政經理劉家獻在疫情記者會表示，聯合醫院一名有末期病患的91歲女病人初步確診，曾入住可恩恤探訪的紓緩治療病房後出院。院方追蹤後，發現同病格兩病人檢測結果亦初步陽性；一名曾上門探訪的社康護士被列密切接觸者須檢疫觀察。
該91歲女病人12月1日入住聯合醫院外科病房，12月9日轉到紓緩治療科病房，12月21日出院回家。翌日院方安排社康護士上門跟進探訪，探訪期間病人曾沒有戴口罩約5分鐘。該護士當時發現病人有輕微氣促，安排她到聯合醫院急症室求診，經檢測後初步確診。病人現時情況穩定。
院方追蹤後，發現曾與病人同病格的71歲及84歲病人，結果同樣為初步陽性。院方另外將13名病人列為密切接觸者，其中9人仍留院，檢測結果呈陰性，將隔離治療；3名病人已出院，將交由衛生防護中心跟進；另有一名病人已因自身疾病離世，其遺體的檢測結果呈陰性。
3名初步確診病人住院期間均無接觸過確診病人，惟都曾有家人進行恩恤探訪。劉家獻表示，院方將與衛生防護中心調查病人感染是否與探訪有關，有關病房已暫停接收新症及出院安排。他又稱，現時醫管局對恩恤探訪非常嚴謹，每次人數約1至2人，為時約半小時，以減低感染風險；而是次出現感染後，專家將再調節恩恤探訪安排。
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