平田邨平誠樓5屋8人確診全座強制檢測　康盛花園第4座5人染疫防護中心派樽 (17:17)

本港新增53宗新型冠狀病毒確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，藍田平田邨平誠樓今日（23日）新增兩宗確診，涉及兩個單位，另有數宗初步陽性個案居於早前已有人確診的單位；平誠樓累計5個單位共8人確診，其中兩個單位屬同一編號，衛生防護中心今日會就平誠樓發出強制檢測公告。張竹君稱，兩個同編號單位相隔逾10層。
政府今表示，已安排承辦商在平田邨平旺樓及平仁樓對出空地，設立流動採樣站。
另外，將軍澳康盛花園第4座累計3個單位共5人確診，其中一個單位染疫住客是東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍員工，另外兩個單位的住客染疫源頭不明。衛生防護中心今日會往該大廈派發樣本瓶供住客做病毒檢測。張竹君指出，3個有人確診的單位當中兩個同層，另一單位相隔10多層，但與前述其中一個單位同編號。
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