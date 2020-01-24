平田邨平誠樓5屋8人確診全座強制檢測　康盛花園第4座5人染疫防護中心派樽 (17:17)

政府今表示，已安排承辦商在平田邨平旺樓及平仁樓對出空地，設立流動採樣站。

另外，將軍澳康盛花園第4座累計3個單位共5人確診，其中一個單位染疫住客是東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍員工，另外兩個單位的住客染疫源頭不明。衛生防護中心今日會往該大廈派發樣本瓶供住客做病毒檢測。張竹君指出，3個有人確診的單位當中兩個同層，另一單位相隔10多層，但與前述其中一個單位同編號。

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