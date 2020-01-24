新冠疫苗｜消息稱行會通過使用疫苗　料不同醫院診所供不同疫苗　市民可選擇接種地點 (16:53)

政府早前透露，會採購3種新型冠狀病毒疫苗。消息稱，行政會議今日（23日）開會，已通過使用疫苗的相關法例。特首林鄭月娥今午6時會開記者會交代。18:57報道：林鄭月娥：港購入2250萬劑疫苗 可選時間地點接種特定疫苗 設基金支援現不良反應市民
林鄭月娥早前表示，與藥廠達成3種新冠疫苗的採購協議，包括中國科興疫苗、德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗，以及英國牛津大學參與研發的阿斯利康疫苗。林鄭月娥早前稱，市民不能選擇疫苗種類。
行政會議成員林健鋒表示，採購及分派疫苗是政府行為及安排。據他了解，政府的做法會是安排某些醫院、診所替市民接種其中一種疫苗，另一批醫院診所則接種另一款疫苗，而分發疫苗安排會有透明度，市民可知悉所到醫院診所是接種哪款疫苗，即如果市民想接種國產科興或輝端的疫苗，可以自由選擇到特定地點接種，變相有選擇自由。林健鋒說，不同疫苗有不同溫度儲存要求，難以要一間醫院診所同一時間處理不同疫苗。
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