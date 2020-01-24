新冠疫苗｜消息稱行會通過使用疫苗　料不同醫院診所供不同疫苗　市民可選擇接種地點 (16:53)

林鄭月娥早前表示，與藥廠達成3種新冠疫苗的採購協議，包括中國科興疫苗、德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗，以及英國牛津大學參與研發的阿斯利康疫苗。林鄭月娥早前稱，市民不能選擇疫苗種類。

行政會議成員林健鋒表示，採購及分派疫苗是政府行為及安排。據他了解，政府的做法會是安排某些醫院、診所替市民接種其中一種疫苗，另一批醫院診所則接種另一款疫苗，而分發疫苗安排會有透明度，市民可知悉所到醫院診所是接種哪款疫苗，即如果市民想接種國產科興或輝端的疫苗，可以自由選擇到特定地點接種，變相有選擇自由。林健鋒說，不同疫苗有不同溫度儲存要求，難以要一間醫院診所同一時間處理不同疫苗。

新冠疫苗 相關報道：

林鄭月娥：採購協議有藥廠免責條款 若港府不接受根本買不到

疫苗過敏料輔料引致 醫生籲立例須列成分

美媒：科興疫苗通過巴西有效門檻

新冠肺炎 確診個案：

今增53宗確診47屬本地感染 20宗源頭不明 張竹君稱變種病毒已輸入香港

聯合醫院3病人初步確診 曾入住可恩恤探訪紓緩治療病房

平田邨平誠樓5屋8人確診 全座強制檢測 康盛花園第4座5人染疫防護中心派樽

牛頭角分區、西區分區各有一男警初步確診

新冠肺炎 死亡個案：

東華三院何玉清翠柳頤庭77歲男院友不治 港累計133死

新冠肺炎 其他報道：

檢疫女報稱不適送院治理後逃去 消息：新冠病毒檢測陰性

李偲嫣與夫曾檢測陰性無獲短訊通知 食衛局認電腦系統出問題致歉

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽