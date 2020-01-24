新冠肺炎｜今增53宗確診47屬本地感染　20宗源頭不明　張竹君稱變種病毒已輸入香港 (16:35)

染變種病毒兩男生 分乘國泰及維珍航空航班抵港

英國近期出現傳播力增強七成的變種新冠病毒。張竹君指出，衛生防護中心轄下公共衛生化驗服務處分析近期英國抵港確診個案的病毒基因排序，完成11宗個案的分析後，發現其中兩宗與新變種病毒基因排序脗合。涉事兩名確診者均是由英國抵港的學生，其中一名14歲男生（個案7077）12月7日乘CX252航班抵港時已確診，目前仍留醫伊利沙伯醫院；另一名17歲男生（個案7631）12月13日乘VS206航班抵港，早前留醫亞洲國際博覽館社區治療設施，數日前已康復出院。

張竹君指出，其中一名感染變種病毒的男生，與數名同學同行回港，他們已完成14日檢疫回家，但由於衛生防護中心擔心變種病毒傳播力強，故已要求他們返回檢疫中心再檢疫7日。張竹君表示，公共衛生化驗服務處的專家會進一步分析病毒基因。

今日暫時另有40多宗初步陽性個案。

新冠肺炎 確診個案：

聯合醫院3病人初步確診 曾入住可恩恤探訪紓緩治療病房

平田邨平誠樓5屋8人確診 全座強制檢測 康盛花園第4座5人染疫防護中心派樽

牛頭角分區、西區分區各有一男警初步確診

新冠肺炎 死亡個案：

東華三院何玉清翠柳頤庭77歲男院友不治 港累計133死

新冠肺炎 其他報道：

檢疫女報稱不適送院治理後逃去 消息：新冠病毒檢測陰性

李偲嫣與夫曾檢測陰性無獲短訊通知 食衛局認電腦系統出問題致歉

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽