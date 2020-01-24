中六生認管有伸縮棍還押下月判刑　官稱具殺傷力「十分有可能」判監禁式刑罰 (15:00)

張宇恒原被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，控方今修訂為刑責較輕的管有攻擊性武器罪，涉及一支伸縮棍。

據張宇恒承認的案情指出，近200名示威者5月10日下午3時在旺角新世紀廣場聚集，有人將商場1樓的閉路電視鏡頭扯下。警員入商場驅散後，有示威者向警方防線丟膠樽，又有人叫「有狗有黑警，唔好過去！」警方拘捕多人，搜出涉案武器。

裁判官鍾明新下令張宇恒還押至明年1月7日判刑，以待索取勞教中心、更生中心、教導所及社會服務令報告。鍾官明言「就算社服令報告正面，不等於法庭考慮判社服令」。

同案被告有17歲少年高銘樂、一名16歲少年及一名15歲少年，均被控管有物品意圖摧毀或損壞財產等罪，續准保釋至明年2月17日。

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