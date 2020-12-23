待遣返巴籍漢不滿無限期羈留不獲所需藥物　申人身保護令遭拒 (14:20)

申請人為沒有律師代表的Ahmed Sani Salman。他在聆訊時表示，司法覆核的過程長達兩至三年，入境處長時間羈押他是不公。他又透露自己患有關節炎，但處方未有給他最合適的藥物，並投訴羈留中心環境比監獄更差。

判辭指出，申請人來港多年，過往曾干犯與毒品相關的控罪，因販毒而被判監5年9個月。他早前曾向入境處提出免遣返聲請但被拒，今年3月開始被拘留等待遣返，及後為聲請提出司法覆核，現正排期處理。

法官周家明在判辭中稱，針對申請人的遞解離境令正生效，他須在羈留中心等待遣送離境，故其羈留是合法的。法官又稱，入境處羈留申請人只為遣送他離境，無證據顯示處方帶有其他目的，亦沒有足夠證據顯示申請人受到醫生的無理對待，裁定其羈留沒有不合理。

其他報道：涉「大三罷」暴動毁警署玻璃窗 電腦技術員准保釋禁離港明年2月訊

其他報道：聖誕假76私家診所應診【附就診資訊網站連結】