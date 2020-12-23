新冠肺炎｜檢疫女報稱不適送院治理後逃去　消息：新冠病毒檢測陰性 (14:05)

一名列密切接觸者的女子在竹篙灣檢疫中心檢疫期間報稱不適，由救護車送往北大嶼山醫院急症室求診。惟離開醫院時沒有登上衛生署安排返回竹篙灣的車輛，逃去無蹤，院方今早11時就事件報警。醫管局表示，北大嶼山醫院已將事件通知衛生署跟進。消息稱，該女子新型冠狀病毒檢測結果呈陰性。16:35報道：今增53宗確診47屬本地感染 20宗源頭不明 張竹君稱變種病毒已輸入香港
據了解，該女子姓彭，25歲，根據檢疫令她須於12月8日至22日期間在竹篙灣隔離，但衛生署要求她延長兩天隔離至24日。今日凌晨3時許，該女子聲稱肚痛不適要求睇醫生，被送往北大嶼山醫院；至早上約9時49分，她從東涌松仁路方向徒步離開醫院，醫院發現並報警。
警方曾致電她的手提電話，她有接聽，但拒絕返回隔離，之後再沒有接聽電話，警方將派人到事主屋企嘗試尋找她。
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