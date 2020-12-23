新冠肺炎｜檢疫女報稱不適送院治理後逃去　消息：新冠病毒檢測陰性 (14:05)

據了解，該女子姓彭，25歲，根據檢疫令她須於12月8日至22日期間在竹篙灣隔離，但衛生署要求她延長兩天隔離至24日。今日凌晨3時許，該女子聲稱肚痛不適要求睇醫生，被送往北大嶼山醫院；至早上約9時49分，她從東涌松仁路方向徒步離開醫院，醫院發現並報警。

警方曾致電她的手提電話，她有接聽，但拒絕返回隔離，之後再沒有接聽電話，警方將派人到事主屋企嘗試尋找她。

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