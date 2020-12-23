東涌院舍院友「即日來回芬蘭」賀聖誕　職員扮機師空姐伴體驗飛行旅程 (13:30)

昨日（22日）的怡東軒院舍化身成為機艙，牆紙是機艙橢圓形的窗口，望出窗外是一片藍天；餐桌前的隔板亦模擬成飛機座位的椅背，讓舍友邊「看電視」，邊享用「飛機餐」。舍友上機前有「地勤職員」為他們檢查事先預備的登機證及護照，機上亦有「空中服務員」提供餐飲服務，而舍友到達目的地「芬蘭聖誕老人村」後，更有聖誕老人親身迎接他們。

擔任「機師」的怡東軒暨怡東綜合就業服務中心主任黎先生稱，院舍會定期了解舍友的需要，早前不少舍友表示「想去旅行」，而近月因為疫情，舍友的確少了外出的機會，於是職員便以數星期合力籌辦今次「旅遊」。

黎先生表示，昨日有12名舍友參加，為活動更加逼真，早前已通知舍友，說將有機會到芬蘭探訪聖誕老人，「去旅行要著靚仔少少的衫」；昨日舍友先到達「機場」享用早餐，其後才以護照及登機證「上機」。他說，活動期間舍友都十分興奮，事後亦珍而重之地收好登機證及護照，活動一方面希望舍友嘗試以往或未做過的事，另一方面也希望循教育方式，教導舍友「原來去旅行會做呢啲嘢」。至於未來會否有新活動，黎先生稱要先了解舍友的取向。

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