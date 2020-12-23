周星馳遭前女友于文鳳追逾7000萬佣金　高院裁于文鳳敗訴須付訟費 (14:42)

周星馳的代表律師蕭一峰在庭外表示，周星馳感謝傳媒朋友的關注，他形容自己在案件中是被動角色，希望判決可讓事件從此劃上句號。

法官高浩文在判辭中開宗明義表示「一個口頭協議是毫無價值的（An oral agreement is not worth the paper it is written on）」，他認為這句話說明了口頭的說話內容有時是難以理解，而參與者未必想建立一個具法律效力的協議。

就案中關鍵的口頭協議，于文鳳聲稱周星馳是在2002年聖誕前在電話中承諾她佣金分成，但法官認為其所述的內容含糊，未能清楚說明日期；再者，于文鳳聲稱對話是以英語進行，但她亦同時表示周星馳不擅長英語，法官認為于文鳳的說法不太可靠，不接納其證供。相反，法官考慮到兩人的對話只是情侶之間每天閒聊的其中一部分，認為周星馳的「禮物」的說法合理。

法官又指出，即使于文鳳多年來無間斷索取分成，並最終在2007年獲得周星馳所給她的10%投資利潤，但于文鳳的舉動只能說明她想索取一份遲來禮物，而這亦解釋了為何沒有人將協議寫下來。

法官續稱，聲稱協議中于文鳳能獲得分成，但不需承擔損失，做法明顯違反商業性質，加上兩人根本沒有實質對投資分成的各個細節作討論，總結兩人之間不存在口頭協議，于文鳳所得的分成只是禮物，雙方亦沒有意圖建立具法律效力的關係。

據庭上證供，于文鳳要求追討周星馳數個投資項目利潤10%佣金，包括山頂豪宅「天比高」12號屋、大埔豪宅「比華利山」3個單位連5個車位，以及周星馳旗下投資基金等項目，涉款逾7000萬元。

于文鳳一方稱，兩人既是戀人亦是商業伙伴，周星馳曾口頭協議將投資利潤10%作佣金分給她。周星馳一方則指，兩人只是戀人，強調有關「佣金」之說只是情話，沒有法律效力。

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