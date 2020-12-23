20歲大學生抗拒警員罪脫　官：兩警證供可靠性成疑 (11:45)

屈官在裁決又指出，高級警員Y稱，當時跪在被告左邊，被告反身推向Y心口並不大力，Y只是「郁一郁」，惟Y一時稱與被告距離10呎，一時又稱相距3個人身位。屈官認為10呎遠超3人身位，認為Y不合邏輯，加上Y不能認出被告的衣著，故不接納其證供。

對於警員X供稱，抱着被告時，他有反抗和掙扎，身體有轉動，並用手和手肘推向X，屈官指出，X沒有記錄在記事冊和書面證供，只是概括記下，留待上庭才提出，故認為X證供可靠性成疑。

屈官續稱，被告當時跟隨有危險的人群奔跑，亦是不合邏輯的說法，故不能接納被告的證供，但基於疑點利益歸於被告，裁定罪名不成立。

辯方申請訟費被拒，屈官認為，被告在面對危險時在毫無緣故之下，跟着面對危險的人群奔跑是自招嫌疑，故不接納訟費申請。

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