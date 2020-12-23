黎智英准以1000萬元保釋　晚上離開高等法院【短片】 (23:05)

【23:04更新】壹傳媒創辦人黎智英早前被控欺詐，以及《港區國安法》「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，遭法庭拒絕保釋。兩案將於明年4月16日再提訊。黎智英今（23日）向高等法院申請保釋，法官李運騰聽畢雙方陳辭後，決定批准其保釋申請，但同時頒下嚴苛保釋條件，包括除了到警署報到及出席法庭聆訊外，其餘時間不得離開住所；交出1000萬元保釋金；要求3人作出共30萬元的人事擔保；不得離港；交出所有旅遊證件；以及逢周一、三和五向九龍城警署報到。
黎智英同時須承諾不以直接或間接方式，要求境外或外國組織、機構或個別人等，向中國或香港特區進行制裁或敵對行動，包括不得接觸任何外國政府官員、不接受任何形式的訪問、不得在社交媒體發帖、信息或留言、不得透過印刷或網絡發表文章。
律政司一方隨即表示，將於7日內根據《香港終審法院條例》第35條提出上訴，要求暫時繼續還押黎智英。法官最終拒絕有關申請。
晚上約10時55分，黎智英在律師陪同下走出高等法院，登上一輛黑色私家車離去，其間沒有回答任何記者問題。
兩案早前由港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理，他早前拒絕黎智英（73歲）的保釋申請。今日的保釋申請則由同屬港區國安法指定法官的李運騰審理。
多名民主派今到場旁聽，包括民主黨前主席何俊仁、楊森、李永達、支聯會主席李卓人、天主教香港教區退休主教陳日君等。
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