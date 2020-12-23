黎智英准以1000萬元保釋　晚上離開高等法院【短片】 (23:05)

黎智英同時須承諾不以直接或間接方式，要求境外或外國組織、機構或個別人等，向中國或香港特區進行制裁或敵對行動，包括不得接觸任何外國政府官員、不接受任何形式的訪問、不得在社交媒體發帖、信息或留言、不得透過印刷或網絡發表文章。

律政司一方隨即表示，將於7日內根據《香港終審法院條例》第35條提出上訴，要求暫時繼續還押黎智英。法官最終拒絕有關申請。

晚上約10時55分，黎智英在律師陪同下走出高等法院，登上一輛黑色私家車離去，其間沒有回答任何記者問題。

兩案早前由港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德審理，他早前拒絕黎智英（73歲）的保釋申請。今日的保釋申請則由同屬港區國安法指定法官的李運騰審理。

多名民主派今到場旁聽，包括民主黨前主席何俊仁、楊森、李永達、支聯會主席李卓人、天主教香港教區退休主教陳日君等。

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