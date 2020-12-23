新冠肺炎｜牛頭角分區、西區分區各有一男警初步確診 (15:12)

【15:12更新】今日（23日）先後公布兩名警員初步確診新型冠狀病毒，兩人分別駐守牛頭角分區及西區分區。16:35報道：今增53宗確診47屬本地感染 20宗源頭不明 張竹君稱變種病毒已輸入香港
警方今日凌晨公布，一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診新冠病毒，最後上班日為12月21日。該警員的家人於12月21日感到不適，由救護車送院，昨日（22日）初步確診。其後該警員亦被送往醫院進行初步測試，發現同樣對新冠病毒呈陽性反應。他過去14日沒有外遊，與公眾接觸期間有佩戴口罩。
今午，警方再公布一名駐守西區分區軍裝巡邏小隊的41歲男警員初步確診新冠病毒，最後上班日為12月11日。該男警於12月10日感不適，自行往醫院求醫，翌日檢測結果對新冠病毒呈陽性。他被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心隔離。該警員至昨晚於檢疫中心發現初步對新冠病毒呈陽性反應。他過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，沒有與公眾接觸。
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