港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周二（22日）新增63宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月16至22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:35報道：今增53宗確診47屬本地感染　20宗源頭不明　張竹君稱變種病毒已輸入香港

○油尖旺區

福苑 南記粉麵

富達大廈 大家樂

統一大廈 金發餐廳

嘉榮大廈 好彩海鮮酒家

通州街45號 橋底大排檔

德昌商業大廈 譚仔雲南米線

○深水埗區

高登電腦中心

汝州街204-206號地下 南昌冰室

○觀塘區

瑞和街市政大廈

順利商場

啟田商場 肯德基

富臨中心

順利街市

○九龍城區

土瓜灣街市

○黃大仙區

Mikiki Mos Burger

牛池灣市政大廈

牛池灣街市熟食中心 新源茶樓

采頤花園商場 越北牛肉粉專門店

○沙田區

雅濤居商場

置富第一城「樂薈」 大快活

金山樓 明星海鮮燒鵝專門店

○大埔區

昌運中心 龍廷薈酒家

富亨商場 嘉年華海鮮酒家

○葵青區

石籬商場1期 譚仔三哥米線

○中西區

中亞大樓 天樂餐廳

卑利街42號 Mamma Always Said

○東區

康怡廣場 alfafa

太古城中心

北角城中心

藍灣廣場 德馨苑海鮮酒家

興華商場 大快活

○北區

祥華商場 明星皇宮

○西貢區

東港城 Itamama

尚德廣場

新都城街市

PopCorn 鮨千寿

富康花園商場

○元朗區

俊宏廣場

米埔自然保護區訪客中心

資料來源：衛生防護中心（截至12月22日）

新冠肺炎 確診個案：

聯合醫院3病人初步確診　曾入住可恩恤探訪紓緩治療病房

平田邨平誠樓5屋8人確診　全座強制檢測　康盛花園第4座5人染疫防護中心派樽

牛頭角分區、西區分區各有一男警初步確診

新冠肺炎 死亡個案：

東華三院何玉清翠柳頤庭77歲男院友不治　港累計133死

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