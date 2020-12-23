新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周二（22日）新增63宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月16至22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:35報道：今增53宗確診47屬本地感染 20宗源頭不明 張竹君稱變種病毒已輸入香港
○油尖旺區
福苑 南記粉麵
富達大廈 大家樂
統一大廈 金發餐廳
嘉榮大廈 好彩海鮮酒家
通州街45號 橋底大排檔
德昌商業大廈 譚仔雲南米線
○深水埗區
高登電腦中心
汝州街204-206號地下 南昌冰室
○觀塘區
瑞和街市政大廈
順利商場
啟田商場 肯德基
富臨中心
順利街市
○九龍城區
土瓜灣街市
○黃大仙區
Mikiki Mos Burger
牛池灣市政大廈
牛池灣街市熟食中心 新源茶樓
采頤花園商場 越北牛肉粉專門店
○沙田區
雅濤居商場
置富第一城「樂薈」 大快活
金山樓 明星海鮮燒鵝專門店
○大埔區
昌運中心 龍廷薈酒家
富亨商場 嘉年華海鮮酒家
○葵青區
石籬商場1期 譚仔三哥米線
○中西區
中亞大樓 天樂餐廳
卑利街42號 Mamma Always Said
○東區
康怡廣場 alfafa
太古城中心
北角城中心
藍灣廣場 德馨苑海鮮酒家
興華商場 大快活
○北區
祥華商場 明星皇宮
○西貢區
東港城 Itamama
尚德廣場
新都城街市
PopCorn 鮨千寿
富康花園商場
○元朗區
俊宏廣場
米埔自然保護區訪客中心
資料來源：衛生防護中心（截至12月22日）
新冠肺炎 確診個案：
平田邨平誠樓5屋8人確診 全座強制檢測 康盛花園第4座5人染疫防護中心派樽
新冠肺炎 死亡個案：
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