衛生防護中心教手腕度體溫　曾祈殷：有冇見過醫生護士用手腕探熱？ (22:59)

衛生防護中心貼文表示，體溫篩查是用於監測新冠肺炎疫情、找出發燒病者的常用方法。使用紅外線測溫儀測量不同部位會略有差別，手掌溫度較易受天氣溫度影響，建議測量有衣物覆蓋的部位，例如手腕。

曾祈殷稱自己一向只用額頭使用紅外線測溫儀，表示「不屑comment」衛生防護中心的指引，又指出量度核心溫度及表面溫度有不同計算方法，「請它（衛生防護中心）給參考資料來源，如果係，BB以後都可以度手腕啦！」他又認為，官方機構在發放類似信息的時候應該小心，「不應該這樣出」。

梁子超則表示，額頭比較靠近中央循環系統，受外在溫度影響較小；手部近身體周邊，受外在溫度影響高，但歸根究柢，此類紅外線測溫儀準確度成疑，「不要對呢嚿嘢期望過高，絕不可能用呢個排除有傳染性的人。如果用佢，用手指不如用手腕咁解，但其實手指、手腕，準確度都是成疑」，建議市民如果有病徵應該盡快求醫。

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