新冠肺炎｜張建宗率團深圳交流　內地專家介紹新冠疫苗研發使用 (20:21)

與會者包括食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權、創新及科技局長薛永恒、政制及內地事務局長曾國衞；港區專家包括港大醫學院院長梁卓偉、港大微生物學系講座教授袁國勇，以及中大呼吸系統科講座教授許樹昌。

張建宗在會上感謝中央政府支援本港「普及社區檢測計劃」、協助香港增設社區治療設施和興建臨時醫院，以及同意有需要時預留一定數量的內地疫苗供香港市民使用。

內地專家就當前全球及內地疫情形勢的研判、抗疫工作的策略和政策措施等分享意見，兩地專家亦就多項具體防控措施，包括外防輸入、病毒檢測、健康碼使用管理等交流；內地專家亦介紹內地新冠病毒疫苗研發使用情況，並就相關議題與香港專家交換意見。

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