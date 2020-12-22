3人涉黃大仙非法集結　警作供稱不能分辨誰叫囂照雷射光 (22:30)

被告依次為侍應柯俊瑋（21歲）、學生陳可兒（21歲）和學生梅哲朗（19歲），3人被控一項非法集結罪，控罪指稱3人於去年8月24日，在黃大仙豪苑第二座與黃大仙廟對開一段龍翔道東行線，與其他人參與非法集結。第三被告另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

事發時兼任水警總區防暴隊第二梯隊指揮官的督察林泰金作供時稱，當晚約9時到達龍翔道東行線、豪苑對開位置處理非法集結，當時路面有多個路障，交通嚴重受阻，現場有約百人叫囂及用雷射筆照向警員，他多次用擴音器警告在場者離開。辯方問林泰金是否不知道誰人叫囂、用雷射筆和設路障，林泰金表示同意。

拘捕首被告的警員梁政能供稱，有人從人群向警員擲雜物，惟不清楚是何物。當晚沿龍翔道東行線向西推進，行至近港鐵黃大仙站外，看到柯俊瑋在近石壆的行人路跑向港鐵站E出口，其後迎面跑向並越過他，柯俊瑋面向行車路伸手後大叫一聲，梁政能隨即轉身並上前制服柯俊瑋。辯方盤問梁政能時指出，柯俊瑋當時並無伸出雙手，只伸出右手，梁政能起初稱無印象，其後改稱不同意。辯方又問梁政能是否不知誰人設路障和射激光，梁政能表示正確。

拘捕第二被告的警員徐慶輝供稱，當晚在黃大仙站E出口對出馬路發現陳可兒，陳可兒欲跨過石壆上行人路不果，其後被制服。

案件明（23日）續。