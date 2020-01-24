油美苑潤美閣3單位有確診兩涉機場警　觀塘玉蓮臺單月7人感染　衛生防護中心派樽檢測 (17:34)

平田邨平誠樓增兩初步陽性 若確診全座強制檢測

衛生防護中心早前在有出現多宗個案的藍田平田邨平誠樓派發樣本瓶，大廈今日再有兩人初步陽性。連同兩宗初步陽性個案，該大廈累計5個不同層的單位有人染疫，其中一宗初步陽性個案所住單位，與早前另一有確診單位同編號。若初步陽性個案最終確診，大廈住戶將要接受強制檢測。

另外，已被要求強制檢測的筲箕灣明華大廈A座多一人確診，是已知有確診單位的住戶。

衛生防護中心派樽大廈感染情況：

．觀塘花園大廈玉蓮臺：自12月起累計3個單位共7人確診（一單位4人、一單位一人、一單位兩人，其中有兩人染疫的單位另有相關確診個案）；3個單位當中兩個同層

．油塘油美苑潤美閣：累計3個單位共4人確診，各單位不同層、不同編號；其中兩個單位有染疫機場警居住，屬有源頭個案，餘下一單位則無關

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