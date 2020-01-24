新冠肺炎｜今增63宗確診13屬源頭不明　天水圍俊宏軒商場醫生確診前曾為染疫者診症 (16:33)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名在天水圍俊宏軒商場地舖應診的醫生吳小春確診，他12月15日及18日曾為兩名來自同一家庭的病人診症，當時有戴口罩及面罩，但「可能清潔得不徹底」。兩名病人其後確診，醫生得知後12月20日到臨時檢測中心接受檢測，21日開始感到喉嚨痕癢，之後確診。涉事診所員工要檢疫，在醫生傳染期（12月19日或之後）曾到診所求醫的病人要接受檢測。

張竹君指出，確診醫生吳小春有參與普通科門診公私營協作計劃。醫管局總行政經理劉家獻表示，吳小春的診所會按衛生防護中心建議，暫停服務兩周以便清潔消毒，明年1月5日恢復診症。吳小春現時照顧約500名參加普通科門診公私營協作計劃的病人，醫管局會聯絡相關病人安排由另一醫生跟進，或返回醫管局普通科門診就醫，病人亦可致電2300 7300聯絡普通科門診公私營協作計劃辦事處跟進。

感染群組個案：

．港珠澳大橋東人工島群組新增一宗個案。該群組起初有3名在港珠澳大橋香港口岸工作的清潔工相繼確診，衛生防護中心至12月20日公布該群組共有11人確診；連同今日新增個案，群組暫有12人染疫

．歌舞群組新增一人確診，群組累計732人染疫

另外，10宗輸入個案當中，兩人由英國抵港，其中一人12月20日到港後確診，另一人12月9日抵港後檢疫期間第二個樣本陽性。

劉家獻另表示，聯合醫院一名89歲女病人初步確診，她12月20日因跌倒被送入聯合醫院急症室，因報稱頭暈，獲安排入住內科病房，當時沒有與新型冠狀病毒相關的病徵，醫院為其進行入院篩查，她12月21日確診。醫院進行接觸追蹤時，發現病人在病房內有一段時間戴口罩「戴得不好」，同病格另外6名病人列為密切接觸者要檢疫，同病房其他病人病毒檢測呈陰性；醫護人員均有穿戴合適個人防護裝備，無人列為密切接觸者。劉家獻指出，公立醫院自9月起為病人進行入院篩查，已測試逾23萬人次病人，找出約120宗新冠病毒陽性個案，其中70人是新發現確診。

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