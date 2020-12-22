社署支援安老院及殘疾者院舍　加強控制感染措施改善通風 (17:01)

社會福利署（社署）今日（22日）宣布，推出「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」（改善計劃），以支援全港約1100間安老院和殘疾者院舍，加強感染控制的措施及改善院舍通風，減低病毒在院舍內散播的風險。社署今日會發信予相關院舍及非政府機構介紹計劃詳情。
社署指出，改善計劃為期12個月，內容包括檢視院舍的感染控制措施及提供實地培訓，以及實地評估院舍的通風情況。營辦機構將安排護士最少實地檢視感染控制措施4次，教授員工有關防疫知識和技巧，並就院舍實際情況提供改善建議；亦會安排技術人員實地評估院舍內通風情況，提供改善建議。
社署會向營辦津助或合約院舍的非政府機構提供特別補助，由有關機構自行安排其轄下院舍進行改善計劃下的服務。至於私營或自負盈虧院舍，社署會委託為這些院舍提供「院舍外展醫生到診服務」的非政府機構提供計劃下的服務。
此外，社署表示，香港賽馬會慈善信託基金亦推出「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，向全港安老院及殘疾者院舍提供一次過資助，支援院舍提升安全及感染控制的設施，包括改善通風設備。
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