郭卓堅申覆核立法會法定人數敗訴　今上訴被駁回須付訟費 (17:15)

代表郭卓堅的大律師譚俊傑表示，原訟庭根據《基本法》第75條「立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一」，並直接基於條文欠缺「委員會」一詞，便認為有關條文只涵蓋立法會大會，屬危險做法，又認為全體委員會的法定人數在回歸前未曾轉變。

上訴方形容，全體委員會屬立法會進行三讀程序前，能夠詳細討論法案細節的「唯一途徑」，又形容全體委員會的法定人數與大會相同，所有議員均擁有參與全體委員會和大會的資格，認為全體委員會的性質與其他委員會不同。

上訴庭副庭長林文瀚指出，本案涉及立法會運作，相信立法會議員比郭卓堅更適合提出覆核，質疑郭卓堅是否具充分利害關係。上訴庭法官區慶祥則指出，在殖民地政府時期，全體委員會的法定人數曾於1968至71年間作出修訂。

上訴方回應稱，本案涉及重要議題，有權提出覆核，又稱全體委員會至回歸前夕的法定人數依然維持20人，有關情況並非隨機的印象。

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