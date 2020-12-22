民航系統工會調查：三成受訪者已離職另謀出路 (14:49)

機場地勤服務員張先生以往底薪連加班津貼，月入2.5萬元，另有約3000元在職家庭津貼支撐一家五口開支，但現僅獲底薪及基本津貼，月入降超過四成，加上早前放無薪假令工時減少，致在職家庭津貼額亦減半。

民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，機場工友平均每月放無薪假10天，最高放多達15天，當中以機場客運大樓內的工種如客戶服務、外勤、餐飲、零售等屬「重災區」。

民用航空事業職工總會主席李永富表示，自3月起，機場內被裁員近萬人，但政府的防疫抗疫基金一直無支援航空業工友，令航空業界勞工對前景感悲觀。工聯會立法會議員陸頌雄質疑，政府可以短時間內推出「保就業計劃」，卻不敢推失業援助，促政府發放每月3000元停工津貼，以三個月為限，並設失業援助金，助工友渡難關。

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