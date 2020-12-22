涉元朗私了男子　送貨員認暴動禁錮還押下月判刑 (14:10)

被告為送貨員張裕泰（32歲）及學生羅曉鋒（17歲），張裕泰承認暴動及非法禁錮兩罪；羅曉鋒承認一項非法集結罪，兩人餘下的襲擊致造成身體傷害及刑事損壞等罪則獲准在法庭存檔，不予起訴。

控方案情指出，當晚大批人在元朗形點商場集結，當時元朗西鐵站已關閉，有人破壞港鐵閘口的消防裝置，其間被告羅曉鋒架設路障阻塞閘口，又用噴漆損壞商場及餐廳共14組的閉路電視鏡頭。

至翌日凌晨，集結者移往元朗康景街一帶，包括被告張裕泰在內一群人截停男子李德忠，指稱他曾經撕去連儂牆的文宣，張裕泰阻止李德忠前行，強迫他跪在馬路上，令他雙腿擦傷，其間有人向李德忠擲玻璃樽，李德忠被割傷，有人替他包紮及護送他離開。其後李德忠登上的士，但該群人追上並截停的士，恐嚇辱罵李德忠及司機，要求司機放下李德忠，又向李德忠噴射疑似胡椒噴霧。

李德忠其後被人拉下車，張裕泰喝令他交出電話檢查，其間有人用棍狀物打李德忠的頭部，張裕泰則將其電話摔到地上。救護員到場將李德忠送院，醫療報告證實他有擦傷及頭傷，頭部要縫7針。

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