新冠疫苗｜過敏協會：疑疫苗輔料聚乙二醇引過敏　籲港府將輔料列入標籤 (13:40)

李曦解釋，輔料類不是疫苗中的活性成分，常見用途包括助疫苗延長保質期等。他稱目前只知道輝瑞疫苗的成分，暫未有科興及亞斯利康的成分資料，而目前港府沒有規定要藥廠列明藥物的輔料。他認為站在醫學角度，當然想了解疫苗輔料成分以助診斷，希望港府可制定法規，要求將所有輔料完整列在藥品標籤中。

但香港過敏協會指出，「疫苗過敏」是經常被誇大的現象，數十年的經驗表明，常規疫苗接種是安全的，而過敏反應的風險亦十分低，接種疫苗的好處遠比感染新冠病毒多，呼籲市民接種疫苗。

特首林鄭月娥早前表明市民不可選擇接種哪種疫苗，被問及會否對疫苗過敏的市民不便，香港過敏科醫學會主席、中大醫學院兒科學系教授黃永堅則回應稱，本港接種疫苗時會有醫療人員在場，注射後醫護人員亦會觀察約30分鐘，如市民注射後有反應，醫護人員有相關訓練以應對情況。

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