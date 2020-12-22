理大生示威現場攜噴漆　非法集結管物品圖毁財產罪成還押下月判刑 (13:05)

被告蔡頌希（20歲）為理工大學物理治療系三年級學生，他被控於去年12月31日，在旺角彌敦道與荔枝角道交界，與其他不知名者參與非法集結、管有一把剪鉗，以及保管兩枝噴漆。

裁判官施祖堯裁決時表示，身穿黑衣的被告在案發現場與約30人在行車路上聚集，利用自己的身軀堵路，當時正值社會事件的高峰，被告作為正常成年人，必然知道堵路會引起途人、司機等不便，甚至激起他人不滿而導致騷亂，繼而引來警方驅散，或令社會安寧受破壞，風險很大，但被告仍不合理地罔顧後果行事，故裁定參與非法集結罪成。

稱現場附近有人塗鴉 官裁被告攜噴漆唯一可能為塗鴉

施官續稱，警方除在被告的背包內搜出兩罐噴漆，被告當時另攜帶「V煞」面具、泳鏡、防毒面罩等物品，認為被告是為參與示威「有備而來」，而附近亦有他人塗鴉，因此被告在非法集結現場攜帶噴漆，唯一可能是為塗鴉表達訴求，因此裁定管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪亦罪成。

至於管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，施官指出被告只是手持剪鉗站在非法集結的現場，控方不能證明被告有意圖用該鉗束縛或侵害他人，被告更不可能在當時用鉗侵入住宅，遂裁定罪名不成立。