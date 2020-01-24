新冠肺炎｜曾祈殷籲考慮限歐洲航班抵港　梁子超：英抵港者檢疫期應全留酒店 (11:30)

今日起從英國抵港者完成14日檢疫後，要額外強制留家7天。呼吸系統科專科醫生梁子超在商台節目稱，最後7日亦應在酒店檢疫，估計目前最多數千人從英國抵港檢疫，相信酒店房間數目足夠，若出現確診個案，亦較易作擴大篩檢。

曾祈殷表示，從歐洲其他國家抵港者檢疫期須同樣增至21天，建議第14至21天檢測頻密一些，盡早發現確診個案。梁子超則認為，港府應制訂應變計劃，擴大篩檢變種病毒株確診者的接觸者，以追截源頭。

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