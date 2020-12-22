港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:07)

本港周一（21日）新增85宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月15至21日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月21日相關報道：今增85確診27源頭不明 石榮樓、逸麗樓、筲箕灣明華大廈A座強制檢測

○油尖旺區

旺角街市

旺角中心

好旺角購物中心

福苑 南記粉麵

德昌商業大廈 譚仔雲南米線

朗豪坊辦公大樓

通州街45號 橋底大排檔

○深水埗區

汝州街204-206號地下 南昌冰室

○觀塘區

宜安街15號 聚賢莊川香農家菜

平田商場 民華餐廳

順利邨體育館

瑞和街市政大廈

順利商場

啟田商場 肯德基

富臨中心

順利街市

○九龍城區

土瓜灣道78A 漢寶酒樓

土瓜灣市政大廈暨政府合署

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

牛池灣街市熟食中心 新源茶樓

采頤花園商場 越北牛肉粉專門店

○沙田區

雅濤居商場

新港城中心4期

置富第一城「樂薈」 大快活

○葵青區

石籬商場1期 譚仔三哥米線

○屯門

良景廣場

○灣仔

時代廣場 千両

英皇集團中心

警政大樓

○中西區

中亞大樓 天樂餐廳

荷李活道200號 科記咖啡餐室

修打蘭街25號 炳記茶餐廳

加多近街45-55號 潮順記茶餐廳

卑利街42號 Mamma Always Said

中環中心

○東區

康怡廣場 alfafa

太古城中心

國都廣場 彩福喜宴

北角城中心

藍灣廣場 德馨苑海鮮酒家

興華商場 大快活

○西貢區

東港城 Itamama

尚德廣場

新都城2期

新都城街市

PopCorn 鮨千壽

資料來源：衛生防護中心（截至12月21日）

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