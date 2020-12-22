新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:07)

本港周一（21日）新增85宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月15至21日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月21日相關報道：今增85確診27源頭不明 石榮樓、逸麗樓、筲箕灣明華大廈A座強制檢測
○油尖旺區
旺角街市
旺角中心
好旺角購物中心
福苑 南記粉麵
德昌商業大廈 譚仔雲南米線
朗豪坊辦公大樓
通州街45號 橋底大排檔
○深水埗區
汝州街204-206號地下 南昌冰室
○觀塘區
宜安街15號 聚賢莊川香農家菜
平田商場 民華餐廳
順利邨體育館
瑞和街市政大廈
順利商場
啟田商場 肯德基
富臨中心
順利街市
○九龍城區
土瓜灣道78A 漢寶酒樓
土瓜灣市政大廈暨政府合署
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
牛池灣街市熟食中心 新源茶樓
采頤花園商場 越北牛肉粉專門店
○沙田區
雅濤居商場
新港城中心4期
置富第一城「樂薈」 大快活
○葵青區
石籬商場1期 譚仔三哥米線
○屯門區
良景廣場
○灣仔
時代廣場 千両
英皇集團中心
警政大樓
○中西區
中亞大樓 天樂餐廳
荷李活道200號 科記咖啡餐室
修打蘭街25號 炳記茶餐廳
加多近街45-55號 潮順記茶餐廳
卑利街42號 Mamma Always Said
中環中心
○東區
康怡廣場 alfafa
太古城中心
國都廣場 彩福喜宴
北角城中心
藍灣廣場 德馨苑海鮮酒家
興華商場 大快活
○西貢區
東港城 Itamama
尚德廣場
新都城2期
新都城街市
PopCorn 鮨千壽
資料來源：衛生防護中心（截至12月21日）
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介