天氣｜明日有一兩陣雨　聖誕假期日間和暖　下周中期再轉冷 (16:30)

下午4時，熱帶低氣壓科羅旺集結在胡志明市之東南約510公里，預料向西移動，時速約15公里，移向越南以南海域。

【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫14.9度，相對濕度67%。

冬季季候風正為廣東沿岸帶來相當清涼及乾燥的天氣。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋南海北部。

在上午5時，熱帶低氣壓科羅旺集結在胡志明市之東南偏東約540公里，預料向西移動，時速約15公里，移向越南以南海域。

本港地區今日（22日）天氣預測大致多雲及乾燥。早上相當清涼。日間部分時間有陽光，最高氣溫約19度。吹和緩東北風，風勢間中清勁。

展望明日（23日）及星期四（24日）大致多雲，有一兩陣雨。聖誕節假期氣溫稍為回升。

保暖貼士：

浸腳保暖｜中醫教路：艾葉薑片煲水浸腳舒筋活絡助入眠

注意下肢保暖 中醫教按足三里、湧泉穴助防寒

拍手操保暖 中醫示範短片

中醫教按兩穴位保暖防寒

暖身湯水焗茶食譜

保溫瓶‧電暖爐‧電熱氈出動！暖身三寶使用貼士

揀啱保暖衣‧暖包要識貼

揀選3招：鼻嗅手摸睇標籤 打開羽絨衣保暖密碼

窗口式vs.天花式浴室寶 消委會教揀浴室暖風機4準則

秋冬養生：

飲食宜補腎健脾 中醫提醒：黑色食物非全部皆補腎

中醫食譜：烏雞栗子淮山湯 補腎養血

鬱悶易倦傷肺 中醫建議霜降補肺4食材

瞓捩頸｜中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩

潤燥甜品10食譜 滋陰養顏

無花果10食譜

保濕貼士：

皮膚保濕容易忽略7部位 醫生提醒：保濕噴霧用過度反令皮膚乾燥

雙手乾燥易生倒刺 皮膚科醫生教防爆拆6招、去倒刺方法