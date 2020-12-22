天氣｜明日有一兩陣雨　聖誕假期日間和暖　下周中期再轉冷 (16:30)

【16:30】乾燥的東北季候風正影響廣東，覆蓋南海北部的廣闊雲帶正逐漸靠近廣東沿岸。本港地區今晚（22日）及明日（23日）天氣預測，大致多雲，明日有一兩陣雨，氣溫介乎18至21度。吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。展望聖誕節假期至下周初天色明朗，日間和暖。下周中期顯著轉冷。【天氣相關報道：天文台料除夕最低10度】
下午4時，熱帶低氣壓科羅旺集結在胡志明市之東南約510公里，預料向西移動，時速約15公里，移向越南以南海域。
【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫14.9度，相對濕度67%。
冬季季候風正為廣東沿岸帶來相當清涼及乾燥的天氣。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋南海北部。
在上午5時，熱帶低氣壓科羅旺集結在胡志明市之東南偏東約540公里，預料向西移動，時速約15公里，移向越南以南海域。
本港地區今日（22日）天氣預測大致多雲及乾燥。早上相當清涼。日間部分時間有陽光，最高氣溫約19度。吹和緩東北風，風勢間中清勁。
展望明日（23日）及星期四（24日）大致多雲，有一兩陣雨。聖誕節假期氣溫稍為回升。
保暖貼士：
秋冬養生：
保濕貼士：
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