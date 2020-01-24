港人去年日棄逾萬噸都市固體廢物　回收率1997年新低堆填區每日廢紙超2700噸 (23:47)

環保署公布2019年《香港固體廢物監察報告》，去年每日棄置在堆填區的都市固體廢物量為1.1萬公噸，按年減少3.2%，但回收率持續倒退，去年僅29%，較2018年降1個百分點，是自1997年以來最低，當中廢紙回收率由2018年的41%，下跌至去年35%，按年跌6個百分點；每日棄置堆填區的廢紙量，則由去年2702公噸增至今年2704噸。