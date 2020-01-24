港人去年日棄逾萬噸都市固體廢物　回收率1997年新低堆填區每日廢紙超2700噸 (23:47)

環保署公布2019年《香港固體廢物監察報告》，去年每日棄置在堆填區的都市固體廢物量為1.1萬公噸，按年減少3.2%，但回收率持續倒退，去年僅29%，較2018年降1個百分點，是自1997年以來最低，當中廢紙回收率由2018年的41%，下跌至去年35%，按年跌6個百分點；每日棄置堆填區的廢紙量，則由去年2702公噸增至今年2704噸。
至於近年持續上升的都市固體廢物人均棄置量則回落，去年每日人均棄置量為1.47公斤，較2018年的1.53公斤下跌約4%。
環保署：外圍市場不景周邊地嚴管進口 影響港回收表現
對於回收率持續下跌，環保署解釋，由於香港的經濟結構中，從事生產而需吸納原材料或再造物料的企業數量相對有限，因此本港可循環再造物料的市價和出路，多年來一直由外圍市場環境主導；加上相關市場不景氣、周邊地區正嚴格執行進口管制政策，影響本地整體回收表現。
綠惜地球促政府本屆任期內通過垃圾徵費
綠惜地球指出，面對國際收緊廢品進口，以及本地廢紙、塑膠減廢回收措施成效有限，「減廢成績表」正持續退步，促請政府在今屆任期內盡早通過垃圾徵費，作為減廢火車頭，並落實18區中央收膠政策，以及加強公眾減廢教育，才有望提高回收率。