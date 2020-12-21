新冠肺炎｜有市民無懼英疫情嚴峻趕赴倫敦　「同屋企人團聚，打仗都去」 (23:14)

乘搭英航晚上11時45分班機的黃先生表示幾個月前已計劃赴英的行程，原本選擇乘搭維珍航空，惟今早被告知航班取消，故另購買英航的機票，幸好航班起飛時間相若。他說打算到英國探親幾個月，短期內不回港。對於英國當地疫情嚴峻，他表示，到處都有疫情，「自己小心啲囉，做返啲防疫措施」。

旅客V先生（化名）亦計劃赴英國探親，並會到疫情嚴峻的倫敦。他早於兩、三個月前已計劃行程，因擔心航班取消一次過購買兩間航空公司的機票。被問會否擔心於當地受感染，他說︰「屋企人團聚唔計呢啲㗎啦，打仗都過去。」鑑於港府暫停英國來港客機，他預料未能如期於兩周後回港，「如果疫情真係咁唔穩定，直情唔返啦」。

黃太一家四口乘坐今晚英航班機移民，稱政府今午宣布暫停英國來港航機，很擔心會影響行程。她說計劃移民英國東南部，稱英國疫情雖然嚴峻但不影響其移民計劃，抵英後會更加注意衛生措施，以免兩名年幼兒子受到感染。

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