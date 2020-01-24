新冠肺炎｜澳門︰由香港及英國入境者　今晚10時起須隔離21日檢測3次 (21:40)

在新措施生效前完成隔離觀察，但入境澳門不足21天的人，須接受7天自我健康管理，其間他們的健康碼會轉為黃碼，即不可到公共場所、醫院等，並須於入境後第20天再做一次核酸檢測，結果為陰性會變為綠碼，代表可進入公共場所。

澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍表示，新措施針對旅客入境前14天內曾到訪的地區；若香港旅客在內地接受14天隔離後再入境澳門後，毋須再接受21天集中隔離觀察，但他亦稱，澳門當局已與珠海市協商，經香港入境珠海未滿21天的旅客，其健康碼不會轉為綠碼，即不可入境澳門。

至於香港人在其他內地城市完成隔離後入境澳門，是否毋須再接受隔離，羅奕龍未有正面回應，稱已收到相關意見，若有新措施將再公布。

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