理大女生攜槌管有攻擊武器罪成囚8月　示範用槌加鉚釘失敗官拒接納證供 (21:08)

被告依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲少年，均報稱學生。4人被控一項非法集結罪，同時各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品。首被告另被控一項管有攻擊性武器或工具可作非法用途罪，即一把槌。

首被告傅詠琳早前稱，當晚攜帶槌外出是為了回工作室，在裙子兩旁暗袋邊上加鉚釘，她於庭上示範失敗。嚴官表示，被告明顯知道失敗風險高，故不接納其證供。對於傅詠琳稱自己是路過，嚴官質疑她若感到好奇為何不留在行人天橋，又認為她戴口罩是為逃避罪責，最終裁定首被告3項罪名成立。

至於其餘三名被告，嚴官認為警員皆認錯林美珊和袁靖恩為之前留意到的兩名女示威者。另外，即使第四被告的特徵與擲物者相符，但現場人數眾多，不能排除衣物相同的可能性，故裁定三人罪名不成立。

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