記協稱警妨礙採訪提覆核敗訴　楊健興︰失望需時研上訴 (18:15)

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周家明法官在判辭指出，記協一方反映警察屢次對記者用武，當中涉及事實爭議，事主一般可以民事入稟追討，司法覆核並非處理爭議的合適程序。楊健興回應表示，每宗個案涉及不同的記者和媒體，會否進行民事索償要視乎個人考慮，如需幫忙記協會提供協助，目前未清楚會提出民事索償的記者人數，記協會研究如何跟進。

另外，他指出記協一方提出13名記者被警員阻礙採訪或粗暴對待的個案均是具名，有相關細節、片段和照片，亦有簽署聲明，但他認為民事索償有一定困難。他以6月12日金鐘事件為例，指出即使片段清楚顯示警方向記者身處的位置發射橡膠子彈，但未知子彈從哪個方向射來，故認為目前已看到實際的困難。

警方表示歡迎裁決，指出根據法庭裁決，雖然警方在公眾活動進行期間有責任確保新聞工作者的安全，以及可合理地自由進行「第一手」採訪，但同時需要考慮其他因素，包括維持治安的責任、示威者及新聞工作者行為是否合法、示威者是否有使用暴力、所涉及暴力的程度和其他相關情況。警方又稱一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，會繼續與傳媒業界溝通，務求各司其職。

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