12港人扣內地｜家屬向入境處遞請願信　促助到內地聽審 (16:42)

其中被控港人黃偉然的太太與另一被控港人李子賢的爸爸，今午到入境處遞交請願信，要求入境處協助家屬到內地聽審。黃偉然太太亦代表家屬，讀出給內地及港府的公開信，其中要求內地當局在開審前不少於20天前，通知家屬審訊日期，讓家屬及早做新冠病毒檢測等，以趕及於審訊日到內地聽審；家屬希望內地當局能告知官派律師的姓名及聯絡。家屬亦要求港府派員陪同家屬到深圳旁聽，並負起與中方溝通媒介的責任。

黃偉然太太表示，已有多月沒見丈夫，「好想見佢一面」。她稱，寄出的信無法送達，亦聯絡不到官派律師，她很希望當局盡早告知審訊日期，她能到深圳聽審。

保安局：家屬有需要可續與入境處會面

保安局回覆查詢表示，入境處「協助在外香港居民小組」和香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處，接獲12名逃犯的家屬求助後，按家屬意願向內地機關轉交不同內容的書面訴求，內地機關已書面回覆，確認12人身體狀態良好，並保障衣服等生活用品需要，以及依法保障疑犯各項合法權益。12人的家屬如有求助，可繼續與入境處聯絡及會面，入境處及駐粵辦會繼續按機制協助家屬轉交書面訴求予內地機關。