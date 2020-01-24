新冠肺炎｜今增85確診27源頭不明　石榮樓、逸麗樓、筲箕灣明華大廈A座強制檢測 (16:40)

截至今日（21日）凌晨零時，本港新增85宗新型冠狀病毒確診個案；78宗本地個案中，27宗屬源頭不明感染；7宗為輸入個案。今日暫另有約50宗初步確診。
11月25日至12月21日曾在以下住宅逗留逾兩小時的人，須於12月26日或之前強制檢測：
．石籬（二）邨石榮樓：今增兩個單位有人確診；累計6宗個案，涉及5單位，其中兩個單位同編號
．油麗邨逸麗樓：今增一宗個案；累計8宗個案，涉及4單位，其中兩個單位同編號
．筲箕灣阿公岩道明華大廈A座：今增一宗確診；累計6宗個案，涉及4單位；其中兩個單位同編號，當中一個單位與第三個同層，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱第四個單位則相距「好遠」
衛生署將到以下住宅派發樣本瓶供住戶檢測：
．鯉魚門邨鯉生樓：累計5宗個案，涉及3單位，全部不同樓層及不同編號，其中一個單位有3人確診；一個單位有個案與歌舞群組相關
．荃灣德泰大廈：累計6宗個案，涉及3單位，分別有一人、兩人及3人確診，其中兩個單位同編號；其中一屋有個案與歌舞群組相關，一屋有確診者的工作場所亦有人染疫
其他群組：
．中環Glow Spa & Salon：增4宗確診
．彩雲邨明麗樓：增一宗確診，為已知個案的家人，在檢疫中心發現
．葵盛西邨5樓：增一宗確診，為已知個案的家人，在檢疫中心發現
．大埔豐年樓外傭宿舍：增一宗確診，在檢疫中心發現
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