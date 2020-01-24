黃謂儒：林鄭月娥批失德教師「誤人子弟」史無前例　打擊盡責教師污衊教育界形象 (16:15)

林鄭月娥亦於《施政報告》稱，要加強教師及校長培訓。黃謂儒稱，「假若因全港有兩位老師被投訴而遭除牌，以致政府首長要用到如此嚴厲的字句」，反問教育局的處理手法是否得到學界大力支持，而特首將兩個案與學界綑綁又有否理據。他認為若然培訓的出發點因個別「誤人子弟」教師引起，會嚴重打擊大部分盡心盡力的教育工作者，污衊教育界的形象，最嚴重或致教師離職潮。

反修例風波下，教育局要求學校為被捕學生制定個人化的長期訓輔計劃。黃謂儒認為，學校要嚴謹督促學生外，絕不能給學生被遺棄的感覺。他認為有青少年被判入獄，他們失去正常校園生活，獲釋後升學就業將遇重大困難，他關注有關學生如何融入社會、能否克服困難重新做人等。

教育局回覆表示，「誤人子弟」者僅指「不稱職及失德的老師」，有關行文清晰，不難理解；若有人將杜絕害群之馬的行動扭曲成為打擊整個教育界，局方深表遺憾。局方並稱，任何專業人士均應有道德勇氣，杜絕害群之馬，以維護業界的聲譽及專業水平；對於教育專業而言，更應全力保障學生福祉，支持嚴肅跟進及取締誤人子弟的失德教師。