新冠肺炎｜藍田邨、富山邨及石籬二邨增設流動採樣站 (14:05)

新增流動採樣站

由今日開始，藍田邨、富山邨及石籬二邨增設流動採樣站，暫定開放至12月26日，今日服務時間如下︰

藍田邨廣場（藍碧樓旁）：上午10時至晚上8時

富山邨平台：下午1時至晚上8時

石籬社區會堂：中午12時至晚上8時

由明日（22日）起，上述服務時間劃一為上午10時至晚上8時。

新增社區檢測中心

油塘社區會堂的社區檢測中心今日起投入服務，暫定開放至12月26日，開放時間為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

延長流動採樣站服務

大埔鄉事會街、荃灣沙嘴道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站的服務日期延長至12月25日。

各區流動採樣站

全港19間社區檢測中心名單

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