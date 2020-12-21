新冠肺炎｜藍田邨、富山邨及石籬二邨增設流動採樣站 (14:05)

本港新型冠狀病毒疫情急速惡化，藍田邨藍泰樓、富山邨富仁樓及石籬二邨石榮樓近日出現多宗新型冠狀病毒確診個案。政府今日（21日）宣布，增加或延長以下流動採樣站和社區檢測中心，為當區居民及工作人員提供免費檢測服務。
新增流動採樣站
由今日開始，藍田邨、富山邨及石籬二邨增設流動採樣站，暫定開放至12月26日，今日服務時間如下︰
藍田邨廣場（藍碧樓旁）：上午10時至晚上8時
富山邨平台：下午1時至晚上8時
石籬社區會堂：中午12時至晚上8時
由明日（22日）起，上述服務時間劃一為上午10時至晚上8時。
新增社區檢測中心
油塘社區會堂的社區檢測中心今日起投入服務，暫定開放至12月26日，開放時間為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。
延長流動採樣站服務
大埔鄉事會街、荃灣沙嘴道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站的服務日期延長至12月25日。
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