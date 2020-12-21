中年漢粗口罵警上訴得直獲撤擾亂秩序定罪　嘆官司纏逾年不獲法援失工作 (14:00)

上訴人王偉威（51歲）散庭後表示，上訴得直「多少有啲彩數」，但「一個普通人要玩到上高院先打得贏」，所耗心力不少。他透露法援署早前拒批法律援助，他要自行在庭上陳辭及準備上訴的理據，又因官司糾纏了一年多，失去原本的工作。

上訴人在庭上表示，其代表律師在審訊時抗辯失職，他已表明事發當日遭警員用槍和強光指住，但律師無就此盤問，原審裁判官陳慧敏亦無回應此議題，對他不公平。律政司一方回應稱，上訴人的律師有專業判斷，不構成嚴重失職。

律政司：不要求重審

法官黃崇厚聽畢雙方陳辭後表示，原審裁判官裁決時提及上訴人被強光照射一事，但沒有明確指出議題，給予上訴人回應的機會；基於原審裁決有「令人不安之處」，裁定上訴得直，將押後頒布裁決理由。律政司一方表示，不會要求本案發還重審。

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