警聖誕前檢1250萬元毒品　拘39人包括8學生 (13:38)

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，其中一項行動是打擊毒品儲存倉庫，於3宗案件先後拘捕5名男子（38至56歲），涉嫌製毒及販毒，檢獲共約9.2公斤冰毒、約7.5公斤大麻花、約1.7公斤大麻草、約2.2公斤海洛英及約1.6公斤氯胺酮，被捕5人已被落案起訴。另外，警方亦瓦解一個製毒工場及搗破一個利用輕型貨車作毒品快餐車的流動大麻儲存倉庫。

港島總區及新界南總區亦分別拘捕19男4女及9男2女，同時檢獲大量大麻草、大麻花、大麻油、迷幻藥（LSD）及迷幻蘑菇等毒品，總值逾12.7萬元，當中大麻以透明封袋、零食、茶葉包裝作掩飾。部分被捕者報稱學生及無業，相信疫情下因停課及失業等情況販毒掙外快。

首10月21歲以下涉毒品案被捕者390人

警方稱，今年首10個月，涉及毒品案件、21歲以下的被捕者達390人，比去年同期升一倍，當中86人報稱學生，比去年增加55人；其中涉及大麻案件的有155人，佔被捕者約四成，反映涉及毒品罪案的青少年被捕人數有上升趨勢。

另外，警方今年6至8月針對網上販毒活動作連串掃蕩，當時毒販常在主要社交平台兜售大麻，以「420」、「Smoke」、「Stoner」等常見大麻術語為關鍵字方便買家搜尋，同時組織網上群組接觸更多買家。警方在是次行動發現毒販已轉趨低調，少有列明大麻價錢及重量，而是以私訊與買家交易。