《緊急法》《禁蒙面法》終極上訴　政府上訴得直 (10:38)

終院在判辭中指出， 雖然《緊急法》在緊急或沒有危害公安的情況下，制定附屬法的權限既寬廣且有彈性，但這種權力沒有違憲，亦受到有效的制約，包括法例本身、司法覆核，及立法會「先訂立後審議」程序的制約，亦須符合《基本法》要求「依法規定」及「相稱性」規定。

至於《禁蒙面法》，終院在判辭提及政府所呈上的證據，指出在2019年10月初，香港已出現的法律與秩序敗壞的情況，令政府認為這情況構成《緊急法》下所指的危害公安，而《禁蒙面法》旨在應對持續多個月的暴力及不法情況。

終院表示，使用蒙面物品對示威者和他們的支持者起壯膽作用，讓個別的人可濫用匿名以逃避法律責任及警方調查，而他們所做的事令市民不敢外出，堵路及公共交通設施封閉對廣大市民造成嚴重不便。

終院認為，法庭須考慮香港的整體利益，以免蒙面示威者在隱藏身分下，以為不用受到法律制裁作出損害法治的行為，以及那些因出現暴力而對和平示威卻步的人的利益，因此裁定《禁蒙面法》是政府作出的一個相稱回應。

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