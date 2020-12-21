天氣｜明早市區最低氣溫約14度　聖誕節假期氣溫稍回升 (16:30)

【16:30】冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗及乾燥天氣。本港今日（21日）下午各區的相對濕度普遍下降至50%左右。一道廣闊雲帶正覆蓋南海北部。本港地區今晚及明日（22日）天氣預測大致天晴乾燥，明早相當清涼，市區最低氣溫約14度，新界再低兩三度。明日稍後漸轉多雲。最高氣溫約19度，吹和緩至清勁東北風。展望星期三、四（23、24日）大致多雲及有一兩陣雨，聖誕節假期氣溫稍為回升。
下午4時，熱帶低氣壓科羅旺集結在胡志明市之東南偏東約690公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，移向越南南部一帶。
【07:20】上午7時20分，天文台錄得氣溫13.1度，相對濕度61%。寒冷天氣警告現正生效。冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣。本港地區今日天氣預測天氣乾燥。早上寒冷，部分時間多雲。日間大致天晴，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸間中吹強風。展望未來數日雲量增多，星期三、四有幾陣雨。
上午5時，熱帶風暴科羅旺集結在南沙之西南約130公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，移向越南南部一帶。
(天文台)
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