新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:06)

本港周日（20日）新增74宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月14至20日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:40相關報道：今增85確診27源頭不明 石榮樓、逸麗樓、筲箕灣明華大廈A座強制檢測
○油尖旺區
旺角街市
旺角中心
好旺角購物中心
福苑 南記粉麵
德昌商業大廈 譚仔雲南米線
○深水埗區
V Walk
汝州街204-206號地下 南昌冰室
○觀塘區
宜安街15號 聚賢莊川香農家菜
牛池灣街市熟食中心 新源茶樓
○九龍城區
紅磡市政大廈
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
金池徑26號 幸福茶餐廳
采頤花園商場 越北牛肉粉專門店
○沙田區
雅濤居商場
富寶花園商場
新港城中心4期
置富第一城「樂薈」 大快活
○屯門區
良景廣場
○灣仔
時代廣場 千両
○中西區
無限極廣場 潮江春
中亞大樓 天樂餐廳
荷李活道200號 科記咖啡餐室
修打蘭街25號 炳記茶餐廳
加多近街45-55號 潮順記茶餐廳
○東區
康怡廣場 alfafa
太古城中心
國都廣場 彩福喜宴
御景軒 金膳健康素食
○西貢區
東港城 Itamama
資料來源：衛生防護中心（截至12月20日）
新冠肺炎 防疫抗疫措施：
新冠肺炎 確診個案：
九龍醫院延續護理病房護士確診 醫護家族生日會群組增至4人染疫
新冠肺炎 死亡個案：
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介