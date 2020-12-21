港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:06)

本港周日（20日）新增74宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月14至20日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:40相關報道：今增85確診27源頭不明 石榮樓、逸麗樓、筲箕灣明華大廈A座強制檢測

○油尖旺區

旺角街市

旺角中心

好旺角購物中心

福苑 南記粉麵

德昌商業大廈 譚仔雲南米線

○深水埗區

V Walk

汝州街204-206號地下 南昌冰室

○觀塘區

宜安街15號 聚賢莊川香農家菜

牛池灣街市熟食中心 新源茶樓

○九龍城區

紅磡市政大廈

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

金池徑26號 幸福茶餐廳

采頤花園商場 越北牛肉粉專門店

○沙田區

雅濤居商場

富寶花園商場

新港城中心4期

置富第一城「樂薈」 大快活

○屯門

良景廣場

○灣仔

時代廣場 千両

○中西區

無限極廣場 潮江春

中亞大樓 天樂餐廳

荷李活道200號 科記咖啡餐室

修打蘭街25號 炳記茶餐廳

加多近街45-55號 潮順記茶餐廳

○東區

康怡廣場 alfafa

太古城中心

國都廣場 彩福喜宴

御景軒 金膳健康素食

○西貢區

東港城 Itamama

資料來源：衛生防護中心（截至12月20日）

新冠肺炎 防疫抗疫措施：

停課｜教育局宣布延長停面授課至1月10日

限聚令｜二人限聚、禁晚市堂食等維持至1月6日

政府僱員在家工作延長至下月6日　維持提供緊急必須公共服務

藍田邨、富山邨及石籬二邨增設流動採樣站

英國乘客周二起禁登機來港　包括香港居民

新冠肺炎 確診個案：

九龍醫院延續護理病房護士確診　醫護家族生日會群組增至4人染疫

新冠肺炎 死亡個案：

瑪嘉烈82歲長期病患女病人離世　入院近三周後檢測陽性　港增至131死

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