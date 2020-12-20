新冠肺炎｜母留家等檢疫倒斃　女：倘及早檢測治療「或可救回」 (15:17)

趙小姐目前正在亞博館隔離檢疫，她在民主黨副主席林卓廷協助下，透過電話向傳媒表示，她於本月8日收到衛生署通知確診，翌日送到亞博館，媽媽則獨自留家等候送入檢疫中心，其間要靠朋友將食物放在門口接濟。她表示，媽媽患高血壓、糖尿病及高膽固醇，需要長期服藥，因擔心媽媽健康情況，故每天致電她了解。

趙小姐憶述，12月10日，媽媽表示「有啲鼻塞同眼瞓」；翌日，媽媽全日沒接聽電話。趙媽媽的朋友於12月12日上門，聽到家中傳出電視聲但無人應門，故報警求助，消防破門入屋發現趙媽媽已倒斃家中。

趙小姐說，媽媽留家期間，不准離開求醫，即使早前已領取檢測樣本樽，媽媽也不能到診所交樽。趙小姐當初已告知衛生署其媽媽獨自在家，需要特別留意，但當局一直沒有聯絡她們。她批評，政府「完全幫唔到手，又唔安排做檢測，喺屋企發生乜嘢事完全無人知」，又表示若及早安排媽媽做檢測及接受治療，「或者可以救得返。」

太和邨男子確診在家等檢疫

同住弟：如「困獸鬥」憂交叉感染

另一名居住太和邨新和樓男子於上周五（18日）確診，其弟接受電話訪問時表示，哥哥在家等候送往檢疫期間，一家六口共處一個390平方呎單位，如「困獸鬥」，並擔心共用廁所有可能交叉感染。他說，曾致電衛生署熱線，「多數打唔通，打通都只會叫你戴口罩」，其後透過大廈法團主席向衛生署查詢，至昨日（19日）哥哥才被送往亞博，其他人則於今日凌晨送到竹篙灣檢疫中心。他稱，與兒子共住一房，向職員要求派發口罩，獲回應需要申請才會有，故對檢疫安排甚為不滿，「咁嘅政府仲要嚟做乜？」

林卓廷認為，政府防疫不力，批評食物及衛生局長陳肇始將責任推卸給前線人員，要求當局承諾於12小時內安排確診及密切接觸者送往檢疫。

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