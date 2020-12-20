新冠疫苗｜藥劑師學會：不應因擔憂而不接種新冠疫苗　過敏反應因人而異 (14:36)

外界擔憂接種新型冠狀病毒疫苗後有嚴重副作用，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，嚴重過敏反應視乎遺傳基因及免疫系統等因素，因人而異，事前未必能預知，市民不應因為擔憂而不接種；倘在大規模接種疫苗後出現過敏反應，便要加以注意。
德國BioNTech／輝瑞／復星的mRNA疫苗及阿斯利康疫苗分別有第三期臨牀試驗的初步及中期數據，科興滅活疫苗料年底公布數據。崔俊明稱，三種疫苗仍未完成第三期臨牀試驗，暫不宜比較數據，待明年8至9月試驗完成才可客觀評論。他說，不可直接比較效能數據，因為疫苗試驗對象或方式不同；接種疫苗後抗體可維持多久暫未明。
崔俊明說，三種疫苗常見副作用與流感疫苗相近，包括注射部位反應、發燒、肌肉痛等。對於美國有人接種輝瑞疫苗後嚴重過敏，或與化學成分聚乙二醇有關；他表示，該成分是用作穩定疫苗，而嚴重過敏反應因人而異。
崔俊明認為，三種疫苗各有優劣，需初步確立安全及效能性，籲市民盡早接種，並建議政府展開全民教育，助市民認識疫苗優劣，作明智選擇。
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