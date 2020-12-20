木星土星明晚冬至最接近　太空館教辨認木星土星【附拍攝貼士】 (08:30)

「木星合土星」明晚（21日）冬至上演「世紀相遇」，在夜空中如何辨認木星和土星？香港太空館近日在facebook教路，黃昏時（明晩日落時間為下午5時45分）仰望西南方的天空，可發現兩顆明亮的星星。木星較光亮（視星等為-2等），顏色偏黃，是附近天區最光亮的星體，在鬧市中都能見到；而在木星不遠的東方（或左上方）會找到比較暗淡（視星等為0.6等）的土星。若天色良好，兩顆亮星在夜空一同出現，不難辨認。留意木星和土星於明晚8時後將消失於地平線，錯過了要再等20年。
【太空館12月21日在YouTube直播「本星合土星」連結：www.youtube.com/hkspacem】
木星合土星拍攝貼士
若想用手機或相機捕捉「木星合土星」難得一見的天文現象，「可觀自然教育中心暨天文館」在facebook分享拍攝貼士：
‧ 用手機拍攝時，留意避開強光干擾，注意對焦和震動，不難拍到清晰看到兩星的風景照。
‧ 附近的欄杆、柱墩或隨身物品如水壺等，是有助穩定相機的好幫手。
‧ 若想得到更清晰穩定的照片，可用腳架配合中焦距的鏡頭作固定攝影。
‧ 事前熟習相機的半自動和手動操作，如手動對焦和曝光等功能，拍攝時更加得心應手。
另外，觀星新手不妨下載觀星App「星夜行」（見圖6），應用程式運用了擴增實境技術（AR），只需把鏡頭對準天空，電子星圖隨即顯示天體和星座的名稱。【「星夜行App」】
（香港太空館facebook/可觀自然教育中心暨天文館facebook）
木星合土星 相關報道：
可觀自然教育中心暨天文館12月18日木星合土星（前奏）直播
可觀自然教育中心暨天文館教拍攝木星合土星現象
相關字詞﹕木星合土星 木星 土星 木合土 土木合 天文台 太空館 天文現象 冬至 觀星 可觀自然教育中心暨天文館 編輯推介