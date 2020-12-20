木星土星明晚冬至最接近　太空館教辨認木星土星【附拍攝貼士】 (08:30)

【太空館12月21日在YouTube直播「本星合土星」連結：www.youtube.com/hkspacem】

木星合土星拍攝貼士

若想用手機或相機捕捉「木星合土星」難得一見的天文現象，「可觀自然教育中心暨天文館」在facebook分享拍攝貼士：

‧ 用手機拍攝時，留意避開強光干擾，注意對焦和震動，不難拍到清晰看到兩星的風景照。

‧ 附近的欄杆、柱墩或隨身物品如水壺等，是有助穩定相機的好幫手。

‧ 若想得到更清晰穩定的照片，可用腳架配合中焦距的鏡頭作固定攝影。

‧ 事前熟習相機的半自動和手動操作，如手動對焦和曝光等功能，拍攝時更加得心應手。

另外，觀星新手不妨下載觀星App「星夜行」（見圖6），應用程式運用了擴增實境技術（AR），只需把鏡頭對準天空，電子星圖隨即顯示天體和星座的名稱。【「星夜行App」】

（香港太空館facebook/可觀自然教育中心暨天文館facebook）

木星合土星 相關報道：

木星合土星12月21日黃昏可觀賞 近400年來最接近

觀星裝備：紅光電筒減光污染 觀星App引領初哥

可觀自然教育中心暨天文館12月18日木星合土星（前奏）直播

可觀自然教育中心暨天文館教拍攝木星合土星現象