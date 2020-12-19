新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:20)

本港周六（19日）新增109宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月13至19日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:40報道：今增109確診42源頭不明 柴灣景翠苑居民須強制檢測
○油尖旺區
好旺角購物中心
旺角街市
上海街116號 樂園粉麵魚蛋大王
○深水埗區
V Walk
○觀塘區
鯉魚門廣場 明星海鮮酒家
瑞和街市政大廈
鱷魚恤中心 譽宴‧星海
○九龍城區
紅磡市政大廈
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
金池徑26號 幸福茶餐廳
嘉喜大廈 天馬茶餐廳
匯八坊 大家樂
○葵青區
葵興商場
○沙田區
沙角市場
富寶花園商場
新港城中心4期
○屯門區
良景廣場
○元朗區
鳳琴街18號 富都餐廳
○灣仔
時代廣場 千両
灣仔街市
○中西區
無限極廣場 潮江春
中亞大樓 天樂餐廳
荷李活道200號 科記咖啡餐室
修打蘭街25號 炳記茶餐廳
加多近街45-55號 潮順記茶餐廳
○東區
北角政府合署
國都廣場 彩福喜宴
御景軒 金膳健康素食
渣華道98號 功夫點心
○西貢區
將軍澳廣場
資料來源：衛生防護中心（截至12月19日）
新冠肺炎 確診個案：
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