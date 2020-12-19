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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (22:20)

本港周六（19日）新增109宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月13至19日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:40報道：今增109確診42源頭不明　柴灣景翠苑居民須強制檢測

○油尖旺區

好旺角購物中心

旺角街市

上海街116號 樂園粉麵魚蛋大王

○深水埗區

V Walk

○觀塘區

鯉魚門廣場 明星海鮮酒家

瑞和街市政大廈

鱷魚恤中心 譽宴‧星海

○九龍城區

紅磡市政大廈

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

金池徑26號 幸福茶餐廳

嘉喜大廈 天馬茶餐廳

匯八坊 大家樂

○葵青區

葵興商場

○沙田區

沙角市場

富寶花園商場

新港城中心4期

○屯門

良景廣場

○元朗

鳳琴街18號 富都餐廳

○灣仔

時代廣場 千両

灣仔街市

○中西區

無限極廣場 潮江春

中亞大樓 天樂餐廳

荷李活道200號 科記咖啡餐室

修打蘭街25號 炳記茶餐廳

加多近街45-55號 潮順記茶餐廳

○東區

北角政府合署

國都廣場 彩福喜宴

御景軒 金膳健康素食

渣華道98號 功夫點心

○西貢區

將軍澳廣場

資料來源：衛生防護中心（截至12月19日）

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